أسطورة ليفربول يفتح النار على محمد صلاح بعد الخروج من الدوري الأوروبي

وجه بيتر كراوتش أسطورة ليفربول، انتقادات بحق نجم الريدز محمد صلاح بعد وداع الفريق الإنجليزي للدوري الأوروبي بكرة القدم.

وشارك صلاح، في فوز فريقه على أتالانتا بهدف دون رد، سجله الفرعون المصري من علامة الجزاء، في إياب مباريات ربع نهائي الدوري الأوروبي، ولكن هذا الفوز لم يكن كافيا لتأهل الريدز، بعد خسارة مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة لصالح الفريق الإيطالي.

ولم يقدم محمد صلاح، المستوى المطلوب منه بالرغم من هدفه، إذ أهدر فرصة هدف محقق في الشوط الأول، مما دفع الجمهور لانتقاده بشكل كبير، ومن بينهم بيتر كراوتش.

give me the old salah backkkk pic.twitter.com/Z0ELXO3aBV — 𝐄𝐝𝐢𝐬𝐨𝐧 (@ftbledison1) April 18, 2024

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وقال كراوتش في تصريحات لقناة "TNT Sports": "الفرصة الكبيرة كانت مع صلاح بقدمه اليسرى، ومع تقدم الحارس سيكون إنهاء الكرة سهلا".

وأضاف: "إذا كان الليلة يلعب ويسجل الأهداف من أجل المتعة كما يفعل عادة، فأعتقد أن الكرة ستدخل المرمى، لكنه فقد تلك المتعة، إنها ليست بتلك الصعوبة، لقد أخطأ تماما في التعامل معها".

وختم تصريحاته قائلا: "هذا ما سيدور في ذهنه الليلة، فتلك الكرة كانت في الشوط الأول، وكان من الممكن أن تشكل فارقا كبيرا".

يذكر أن ليفربول، سيحل ضيفا على فولهام، في الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي، الأحد القادم، ضمن مباريات الجولة الـ 34 من البريميرليغ.

المصدر: "وسائل إعلام"