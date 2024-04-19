رقم سلبي للأندية الإنجليزية في البطولات الأوروبية

خرجت الأندية الإنجليزية بخفي حنين من البطولات الأوروبية، بعد خروج ليفربول ضد أتالانتا الإيطالي ضمن منافسات إياب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.

ورغم فوز ليفربول أمام أتالانتا الإيطالي، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، إلا أن الفريق الإنجليزي ودع المسابقة القارية بعد سقوطه في مباراة الذهاب على أرضه ضد أتالانتا بنتيجة 0-3.

0 - For the first time since the 2014-15 season there will no English representation in the semi finals of either the UEFA Champions League or UEFA Europa League. Eliminated. pic.twitter.com/PGiE0bjybs — OptaJoe (@OptaJoe) April 18, 2024

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وقالت شبكة أوبتا العالمية للإحصاء، إنه لأول مرة منذ موسم 2014 - 2015 لن يكون هناك تمثيل إنجليزي في دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي.

وخرج من الدوري الأوروبي أيضا رفقة ليفربول فريق وست هام يونايتد من دور ربع النهائي، بينما ودع كل من مانشستر سيتي وأرسنال بطولة دوري أبطال أوروبا من دور ربع النهائي.

الفريق الإنجليزي الوحيد الذي صعد رسميا لدور نصف نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، هو أستون فيلا بعد تخطيه عقبة ليل الفرنسي بركلات الترجيح.

المصدر: RT