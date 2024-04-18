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صلاح يهدر فرصة تسجيل هدف محقق برعونة في ليلة خروج ليفربول من الدوري الأوروبي (فيديو)

الرياضة

صلاح يهدر فرصة تسجيل هدف محقق برعونة في ليلة خروج ليفربول من الدوري الأوروبي (فيديو)
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أهدر النجم المصري محمد صلاح، فرصة تسجيل هدف محقق بغرابة خلال مباراة فريقه ليفربول ومضيفه أتالانتا في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس.

وتقدم صلاح مبكرا لليفربول بالهدف الأول في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء، قبل أن تتاح له فرصة ذهبية في الدقيقة 39 لمضاعفة النتيجة وإنعاش آمال فريقه في التأهل للدور المقبل، بعد أن مرر له زميله خاكبو الكرة وسط تقدم لحارس أتالانتا عن مرماه، إلا أن النجم المصري سدد بغرابة كرة ساقطة مرت بعيدا عن المرمى.

وانتهت المباراة بفوز ليفربول بهدف دون رد لكنه ودع البطولة لخسارته ذهابا بثلاثية دون رد.

وبذلك لم يتبق أمام ليفربول سوى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل إنقاذ الموسم الذي لم يحصد خلاله سوى كأس الرابطة، ورغم ذلك فالأمر في غاية الصعوبة في ظل تخلفه عن المتصدر وحامل اللقب مانشستر سيتي بنقطتين.

المصدر: RT

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