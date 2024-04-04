غوارديولا يكشف سبب عدم إشراكه هالاند ودي بروين في لقاء أستون فيلا

كشف مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، سبب عدم إشراكه الثنائي إيرلينغ هالاند وكيفن دي بروين في لقاء أستون فيلا، أمس الأربعاء، في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم مفاجأة غياب الثنائي عن التشكيلة الأساسية وجلوسهما على مقاعد البدلاء طوال المباراة، إلا أن مان سيتي نجح في تحقيق فوز عريض على أستون فيلا بأربعة أهداف لهدف، بينها ثلاثية "هاتريك" للجناح فيل فودين.

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وأوضح غوارديولا في تصريحات لقناة "TNT Sports" بعد المباراة، أنه لم يدفع بهالاند ودي بروين، ضمن خطة لإدارة عدد الدقائق التي يشاركان فيها هذا الموسم.

وأضاف: "في غضون يومين ونصف اليوم لدينا مباراة أخرى في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا ضد كريستال بالاس".

وأردف المدرب الإسباني: "أعتقد أن الفرق الكبيرة لديها قائمة مدججة باللاعبين المميزين، وهذا ما نمتلكه، لهذا قررنا الدفع بهذه التشكيلة أمام منافس صعب (أستون فيلا)".

وتنتظر مانشستر سيتي مواجهات متوالية يبدأها بعد غد السبت أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، على أن يواجه ريال مدريد الثلاثاء المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وبعدها يخوض مان سيتي نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي في ملعب "ويمبلي".

المصدر: وكالات