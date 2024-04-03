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فودين يسجل "هاتريك" في شباك أستون فيلا ويعيد مانشستر سيتي إلى سكة الانتصارات

الرياضة

فودين يسجل
AP
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استعاد مانشستر سيتي حامل اللقب نغمة الانتصارات بفوزه الكبير على ضيفه أستون فيلا 4-1 بفضل "هاتريك" لنجمه فيل فودين الأربعاء في المرحلة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعلى ملعب "الاتحاد" في مانشستر، فرض فودين (23 عاما) نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثية في الدقائق 45+1، و62، و69 بعد أن تقدم الدولي الإسباني رودري لمان سيتي منذ الدقيقة 11.

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وسجل الكولومبي جون دوران الهدف الوحيد لأستون فيلا في الدقيقة 20.

وعاد مان سيتي إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين مع ليفربول وأرسنال في الجولتين الأخيرتين.

وبهذا الفوز، وصل مان سيتي للنقطة 67 في المركز الثالث في ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند 59 نقطة في المرتبة الرابعة.

المصدر:RT

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