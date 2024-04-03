أرسنال يهزم لوتون تاون ويرتقي إلى صدارة الدوري الإنجليزي

صعد نادي أرسنال إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مؤقتا بفوزه على ضيفه لوتون تاون بهدفين دون رد في مباراة جمعتهما يوم الأربعاء لحساب المرحلة الـ31 من المسابقة.

وسجل ثنائية أرسنال، الباحث عن لقبه الأول في الدوري منذ العام 2004، صانع الألعاب النرويجي مارتن أوديغارد في الدقيقة 24، ومدافع لوتون تاون، الياباني دايكي هاشيوكا بالخطأ في مرماه (44).

🚨 هدف ارسنال الاول اوديغارد 🔥🔥 pic.twitter.com/KexKZiCpEi — KinG £ (@xKGx__) April 3, 2024

ورفع أرسنال رصيده إلى 68 نقطة في صدارة الدوري مؤقتا متقدما بفارق نقطة واحدة على ليفربول الذي سيكون بمقدوره استعادة الصدارة عندما يستضيف متذيل الترتيب شيفيلد يونايتد غدا الخميس.

في المقابل، تجمد رصيد لوتون تاون عند 22 نقطة وبقي في المركز الـ18 الذي يهبط بصاحبه إلى الدرجة الأدنى.

المصدر: RT