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أرسنال يهزم لوتون تاون ويرتقي إلى صدارة الدوري الإنجليزي

الرياضة

أرسنال يهزم لوتون تاون ويرتقي إلى صدارة الدوري الإنجليزي
AP
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صعد نادي أرسنال إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مؤقتا بفوزه على ضيفه لوتون تاون بهدفين دون رد في مباراة جمعتهما يوم الأربعاء لحساب المرحلة الـ31 من المسابقة.

وسجل ثنائية أرسنال، الباحث عن لقبه الأول في الدوري منذ العام 2004، صانع الألعاب النرويجي مارتن أوديغارد في الدقيقة 24، ومدافع لوتون تاون، الياباني دايكي هاشيوكا بالخطأ في مرماه (44).

ورفع أرسنال رصيده إلى 68 نقطة في صدارة الدوري مؤقتا متقدما بفارق نقطة واحدة على ليفربول الذي سيكون بمقدوره استعادة الصدارة عندما يستضيف متذيل الترتيب شيفيلد يونايتد غدا الخميس.

في المقابل، تجمد رصيد لوتون تاون عند 22 نقطة وبقي في المركز الـ18 الذي يهبط بصاحبه إلى الدرجة الأدنى.

المصدر: RT

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