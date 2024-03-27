بغياب ميسي.. الأرجنتين تضرب كوستاريكا بالثلاثة

حقق منتخب الأرجنتين فوزا على نظيره منتخب كوستاريكا 3-1 في المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين فجر اليوم الأربعاء، في إطار تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

وتقدم المنتخب الكوستاريكي أولا عن طريق لاعبه مانفريد أوجالدي في الدقيقة 34 بالشوط الأول، ما أثار غضب راقصي التانغو الذي شنوا هجمات متوالية من أجل إحراز هدف التعادل لكن الشوط الأول انتهى بتقدم كوستاريكا بهدف دون مقابل في واحدة من أقوى المفاجآت التي أثارت صدمة وسط عشاق راقصو التانغو.

Wow, that's crazy..superb freekick by Angel di Maria against Costa rica 🇦🇷💫#Argentinapic.twitter.com/hxjKjNgLu6 — Zee 🇵🇰 🦘✈️🌍🇦🇺 (@mzmanzoor) March 27, 2024

Maccas goal for Argentina vs Costa Rica 🤩 pic.twitter.com/AAb30r3vCk — LFCKM05 🔴🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@LFCKM05) March 27, 2024

Atletico Madrid’s Rodrigo de Paul gets an assist for Argentina in their friendly match against Costa Rica. 🪄🇦🇷pic.twitter.com/FiiSRgrycY — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) March 27, 2024

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في الشوط الثاني لم يصمد دفاع كوستاريكا طويلا أمام هجمات راقصو التانغو حيث أدرك أنخل دي ماريا هدف التعادل لمنتخب الارجنتين في الدقيقة 52 من عمر الشوط الثاني، وبعدها بأربع دقائق فقط أحرز ألكسيس ماك أليستر الهدف الثاني للتانغو، ليختتم أوتارو مارتينيز، الثلاثية في الدقيقة 77.

وينافس المنتخب الارجنتيني في المجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا 2024، برفقة كل من برفقة بيرو وتشيلي وكندا على الترتيب.

المصدر: RT