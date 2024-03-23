إلغاء مباراة روسيا وباراغواي بعد الهجوم الإرهابي على المركز التجاري في ضواحي موسكو

أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم إلغاء مباراة روسيا وباراغواي التي كانت مقررة الاثنين المقبل في موسكو، عقب الهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس" التجاري في ضواحي العاصمة الروسية.

وقال الاتحاد الروسي في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس"، يوم السبت: "بسبب الهجوم الإرهابي الذي وقع في اليوم السابق في مركز كروكوس في كراسنوغورسك، قرر الاتحادان الروسي والباراغوياني إلغاء المباراة".

В связи с терактом, произошедшим в Красногорске, Российский футбольный союз и Парагвайская футбольная ассоциация приняли решение об отмене товарищеского матча между сборными России и Парагвая.https://t.co/hXFo8JRcGl. pic.twitter.com/1MCepOdD4S — Сборная России (@TeamRussia) March 23, 2024

وبحسب البيان، فإن المباراة الودية التي كانت مقررة على ملعب دينامو في موسكو، قد تقام في موعد لاحق.

إقرأ المزيد

وسيتمكن المشجعون الذين اشتروا تذاكر المباراة من استرداد أموالهم بالكامل.

ومساء الجمعة، اقتحم عدد من المسلحين مركز "كروكوس" وأطلقوا النار على الجمهور من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة، ما تسبب في اندلاع حريق ضخم في المبنى.

وأفادت لجنة التحقيق الروسية صباح اليوم السبت بارتفاع عدد قتلى الهجوم إلى 115 شخصا، بينهم أطفال، في حصيلة غير نهائية، فيما أكدت السلطات نقل أكثر من 100 شخص إلى مستشفيات، بينهم عشرات الحالات الخطيرة.

المصدر: sport24