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إلغاء مباراة روسيا وباراغواي بعد الهجوم الإرهابي على المركز التجاري في ضواحي موسكو

الرياضة

إلغاء مباراة روسيا وباراغواي بعد الهجوم الإرهابي على المركز التجاري في ضواحي موسكو
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أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم إلغاء مباراة روسيا وباراغواي التي كانت مقررة الاثنين المقبل في موسكو، عقب الهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس" التجاري في ضواحي العاصمة الروسية.

وقال الاتحاد الروسي في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس"، يوم السبت: "بسبب الهجوم الإرهابي الذي وقع في اليوم السابق في مركز كروكوس في كراسنوغورسك، قرر الاتحادان الروسي والباراغوياني إلغاء المباراة".

وبحسب البيان، فإن المباراة الودية التي كانت مقررة على ملعب دينامو في موسكو، قد تقام في موعد لاحق.

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وسيتمكن المشجعون الذين اشتروا تذاكر المباراة من استرداد أموالهم بالكامل.

ومساء الجمعة، اقتحم عدد من المسلحين مركز "كروكوس" وأطلقوا النار على الجمهور من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة، ما تسبب في اندلاع حريق ضخم في المبنى.

وأفادت لجنة التحقيق الروسية صباح اليوم السبت بارتفاع عدد قتلى الهجوم إلى 115 شخصا، بينهم أطفال، في حصيلة غير نهائية، فيما أكدت السلطات نقل أكثر من 100 شخص إلى مستشفيات، بينهم عشرات الحالات الخطيرة.

المصدر: sport24

 

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لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو (فيديو)