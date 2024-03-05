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"أنت لست ميسي".. كلوب يكشف كواليس استفزازه لصلاح ونجوم ليفربول (فيديو)

الرياضة

Globallookpress
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كشف مدرب نادي ليفربول يورغن كلوب عن الطريقة التي كان يستفز بها نجوم فريقه لإقناعهم بالقيام بالواجبات الدفاعية في الملعب وتحديدا الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وقال كلوب في حوار مع أسطورة مانشستر يونايتد ريو فيرديناند: "كنت أطالب الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو بالدفاع بقوة مع ليفربول".

وأضاف: "كنت أقول للجميع طالما أنت لست ميسي عليك أن تدافع مع الفريق وتبذل المجهود".

وواصل مدرب ليفربول: "ميسي هو اللاعب الوحيد في العالم المسموح له أن ينتظر حتى يستعيد فريقه الكرة ثم نقوم بالتمرير له حتى يقود الهجمة".

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يذكر أن صلاح غاب عن المباريات الأخيرة لليفربول بسبب الإصابة ويرجح أن يعود للعب مجددا خلال المواجهة المرتقبة لـ"الريدز" ضد مانشستر سيتي الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 63 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الوصيف وحامل اللقب.

المصدر:Liverpool News

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