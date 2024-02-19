المغربي حمد الله يسجل هدفا عالميا من منتصف الملعب في الدوري السعودي (فيديو)

سجل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله هدفا رائعا لفريقه اتحاد جدة في شباك الرياض، ليقوده للفوز بهدفين دون رد لحساب الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، والنتيجة تشير لتقدم الاتحاد بهدف دون رد، وجه حمد الله الضربة القاضية للرياض بهدف ثان، مستفيدا من ترك حارس الرياض لمرماه من أجل مساعدة زملائه في الهجوم خلال ركلة ركنية، ليشتت الدفاع كرة طويلة إلى المهاجم المغربي الذي تقدم ثم سددها من منتصف الملعب في المرمى الخالي تماما في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وكان حمد الله هو من سجل الهدف الأول للاتحاد في شباك الرياض ليقوده للفوز بهدفين دون رد.

وواصل النجم المغربي للمساهمة التهديفية رقم 15 في 16 مباراة خاضها مع الاتحاد هذا الموسم بالدوري السعودي، حيث سجل 13 هدفا وصنع هدفين.

في حين، ارتفع رصيد الاتحاد إلى 34 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، وتوقف رصيد الرياض عند 19 نقطة في المركز الـ15.

المصدر: RT