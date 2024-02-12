سيطرة عربية على التشكيلة المثالية لكأس آسيا 2023.. ولكن في غياب أبرز نجم

سيطر لاعبو المنتخبات العرب على التشكيلة المثالية لكأس آسيا 2023، بوجود 8 من 11 لاعبا من منتخبات قطر والأردن والسعودية والعراق، فيما غاب بشكل غير متوقع الأردني موسى التعمري.

واحتفظ منتخب قطر بلقب بطل كاس آسيا، بفوزه على نظيره الأردني (3-1) يوم السبت الماضي، على ملعب لوسيل بقطر، في ثالث نهائي عربي بتاريخ المسابقة، بعد 1996 و2007.

وأعلن منظمو كاس آسيا التشكيلة المثالية للبطولة، بوجود أربعة لاعبين من منتخب قطر الفائز باللقب، هم الحارس مشعل برشم والمدافع لوكاس منديز والقائد حسن الهيدوس، والنجم أكرم عفيف، الفائز أيضا بجائزتي أفضل لاعب والهداف.

ودخل الثنائي الأردني المدافع عبد الله نصيب والمهاجم يزن النعيمات، التشكيلة المثالية، بينما غاب نجم منتخب "النشامى" موسى التعمري.

ومن السعودية المدافع علي البليهي، إلى جانب العراقي أيمن حسين الذي خطف الأضواء بمستواه وأهدافه.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

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حارس المرمى: مشعل برشم (قطر)

خط الدفاع: عبد الله نصيب (الأردن)، لوكاس منديز (قطر)، علي البليهي (السعودية)

خط الوسط: حسن الهيدوس (قطر)، مهدي قائدي (إيران)، كريغ غودوين (أستراليا)، لي كانغ إن (كوريا الجنوبية)

خط الهجوم: أكرم عفيف (قطر)، يزن النعيمات (الأردن) وأيمن حسين (العراق).

المصدر: "@afcasiancup"