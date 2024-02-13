بعد أحداث مباراة قطر.. لاعب منتخب الأردن يثير جدلا بسبب إشارة "الأموال" اثناء الغناء.. فيديو

أثار لاعب المنتخب الأردني، محمد أبو زريق، الجدل بسبب إشارة "الأموال" خلال الاحتفال الذي نظم في العاصمة عمان احتفاء بتحقيق المنتخب الأردني المركز الثاني في كأس آسيا لكرة القدم.

وقام محمد أبو زريق، أثناء استلامه الميكروفون في الاحتفال الذي أُقيم في استاد عمّان الدولي، بغناء أهزوجة تفاعلت معها الجماهير الحاضرة، وخلال الغناء قال اللاعب: "الكاس ما يحلا إلا بايدينا" وقام بإيماءة بيده تشير إلى الأموال.

واعتبر مستخدمون قطريون لمنصات التواصل الاجتماعي أن هذه الحركة تحمل دلالة إلى زعم البعض تلقي حكم المباراة النهائية "رشوة" من الجانب القطري، في ظل الغضب الأردني من احتساب ثلاث ركلات جزاء لصالح المنتخب القطري الذي فاز على الأردن (3-1) في المباراة النهائية، التي جمعتهما يوم السبت الماضي، على ملعب "لوسيل".

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محمد أبو رزيق لاعب الأردن يُشير بحركة الرشوة! pic.twitter.com/2f9GTyeaqq — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) February 12, 2024

وتعليقا على السجالات المتواصلة منذ أيام بين جمهور منتخبي الأردن وقطر، قال نائب رئيس الاتحاد الأردني، مروان جمعة، لـCNN بالعربية: "لن ننجر إلى ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي ولن نعلق عليها".

ووجه جمعة التهنئة للمنتخب القطري على الفوز بكأس آسيا قائلا: "نبارك مجددا للمنتخب القطري الشقيق لكرة القدم فوزه ببطولة كأس آسيا 2023، ونقدر جهود قطر ونحترمها في تنظيم البطولة".

وأردف نائب رئيس الاتحاد الأردني قائلا: "بكل موضوعية وبدون عواطف، أية اعتراضات من جانبنا كاتحاد أردني لكرة القدم تتعلق بالتحكيم في المباراة النهائية، فهي تخص التحكيم فقط. أية مخاطبة إذا قررنا توجيهها ستكون من خلال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

المصدر: وكالات