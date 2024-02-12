في مقدمتهم نائب الملك.. استقبال حافل لمنتخب الأردن (فيديو)

حظي منتخب الأردن باستقبال الأبطال لدى عودته إلى العاصمة عمان قادما من العاصمة القطرية الدوحة، بعد إنجازه التاريخي في كأس آسيا، بحلوله وصيفا لقطر حاملة اللقب.

ووصل منتخب "النشامى" الأردني إلى نهائي كأس آسيا 2023، وخسر فيه أمام نظيره القطري (1-3) يوم السبت الماضي، في إنجاز تاريخي غير مسبوق للكرة الأردنية، إذ كان أفضل إنجازاته بلوغ الدور ثمن النهائي مرتين، في الصين عام 2004 وقطر عام 2011.

وصول منتخب النشامى الى المدينة الرياضية في العاصمة عمان #خبرني#الاردنpic.twitter.com/fDnvWiueK8 — خبرني Khaberni (@khaberni) February 12, 2024

واحتشد آلاف من الأردنيين في مطار الملكة علياء الدولي، لتحية "النشامى" واستقبالهم بالورود والأهازيج الوطنية.

وتقدم الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم نائب ملك الأردن، وبشر الخصاونة رئيس الوزراء، وفيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان، وأحمد الصفدي رئيس البرلمان، ومحمد النابلسي وزير الشباب والرياضة، جموع المستقبلين لبعثة المنتخب في مطار الملكة علياء الدولي في عمان وسط حشود جماهيرية هتفت لمنتخب "النشامى".

واستقل المنتخب حافلة مجهزة، جابت شوارع رئيسية في العاصمة الأردنية، وسط تفاعل شعبي كبير، قبل التوجه إلى استاد عمّان الدولي الذي شهد حضورا جماهيريا غفيرا لاستقبال "النشامى" وإقامة فعاليات رياضية وفنية وتراثية وتكريم اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني والطبي.

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الجماهير الأردنية تردد في استاد عمان الدولي:



مبيوعة .. مبيوعة .. مبيوعة



pic.twitter.com/iQS4lkEsMM — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) February 12, 2024

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



الجماهير الأردنية تردد في استاد عمان الدولي:



مبيوعة .. مبيوعة .. مبيوعة



pic.twitter.com/iQS4lkEsMM — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) February 12, 2024

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جنون جمهور الأردن في استاد عمان الدولي قبل وصول بعثة منتخب الأردن للملعب! 😳❤️



pic.twitter.com/nUwp3WdH6G — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) February 12, 2024

المصدر: وكالات