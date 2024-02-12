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"زلة لسان حكيمة" للأمير علي بن الحسين تثير ضحكه مع مدرب منتخب الأردن (فيديو)

الرياضة

AFP /Khalil MAZRAAWI
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استقبل رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأمير علي بن الحسين، بعثة منتخب الأردن في مطار الملكة علياء الدولي بعمان، بعد الإنجاز التاريخي في كأس آسيا، بحلوله وصيفا لقطر حاملة اللقب.

وخلال حديثه لوسائل الإعلام، قال الأمير علي بن الحسين: "مبروك للنشامى، وللكابتن القدير الحسين عموتة، ولطاقم التحكيم"، قبل أن ينتابه الضحك بعد أن أخطأ في التعبير "زلة لسان" عندما بارك للطاقم التحكيمي في المباراة، بدلا من الطاقم التدريبي برئاسة المدرب المغربي.

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وأكمل ضاحكا: "كمان مبروك لهم..هي خربطنا"، وربما "زلة اللسان" كانت حكيمة نوعا ما، فقد تعرض الطاقم التحكيمي لانتقادات من قبل بعض الجماهير الأردنية، اعتراضا على بعض القرارات التحكيمية "الصائبة"، وخاصة احتساب ثلاث ركلات جزاء، في المباراة النهائية التي انتهت بفوز قطر على الأردن (3-1) يوم السبت الماضي، على ملعب لوسيل.

المصدر: وكالات 

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