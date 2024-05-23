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سفير إسرائيلي: لن ننسى ولن نغفر للبلدان التي اعترفت بدولة فلسطين

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سفير إسرائيلي: لن ننسى ولن نغفر للبلدان التي اعترفت بدولة فلسطين
Globallookpress Victor Lisitsyn/Global Look Press
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صرح السفير الإسرائيلي في ألمانيا رون بروسور بأن إسرائيل "لن تنسى ولن تغفر" للدول التي اعترفت بدولة فلسطين بعد هجوم "حماس" على إسرائيل.

وقال بوسور في تصريح لموقع Table.Briefings إن تلك الدول "تساعد الإرهابيين".

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وأضاف: "أثناء المجزرة المقبلة ستكون على أيديهم دماء الأبرياء. ونحن لن ننسى ولن نغفر ذلك لتلك الدول".

وجاء ذلك بعد أن أعلنت النرويج وإيرلندا وإسبانيا أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو الجاري.

واستنكرت إسرائيل قرار الدول الثلاث، واستدعت سفراء تلك الدول لتسليمهم مذكرات الاحتجاج، كما استدعت السفراء الإسرائيليين من الدول الثلاث للتشاور.

المصدر: نوفوستي

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