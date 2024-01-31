بعشرة لاعبين.. إيران تقهر سوريا (فيديو)

أطاح المنتخب الإيراني بنظيره السوري من دور الـ16 لكأس آسيا لكرة القدم 2023، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وضع المهاجم الإيراني مهدي طارمي منتخب بلاده في المقدمة بهدف سجله من ضربة جزاء عند الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول.

ورد المهاجم السوري عمر خربين بهدف التعادل في الدقيقة 62 من ركلة جزاء أيضا.

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🇸🇾 سوريا 1-1 ايران 🇮🇷



هدف عمر خربين تنفيذ رائع 🤩 pic.twitter.com/zZFFvbDFUW — سهم (@1SMi_) January 31, 2024

وتلقى منتخب إيران ضربة موجعة بطرد هدافه مهدي طارمي في نهاية الوقت الأصلي للمواجهة.

ونجح المنتخب الإيراني في حسم نتيجة المباراة لصالحه، بفوزه في سلسلة ركلات الترجيح (5-4) على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة الدوحة.

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وضرب المنتخب الإيراني بذلك موعدا في الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا 2023، مع نظيره الياباني، الذي تغلب على البحرين (3-1) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم الأربعاء، على استاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

المصدر: RT