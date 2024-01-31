 
مباشر

بعشرة لاعبين.. إيران تقهر سوريا (فيديو)

الرياضة

بعشرة لاعبين.. إيران تقهر سوريا (فيديو)
AP /Aijaz Rahi
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ww34

أطاح المنتخب الإيراني بنظيره السوري من دور الـ16 لكأس آسيا لكرة القدم 2023، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وضع المهاجم الإيراني مهدي طارمي منتخب بلاده في المقدمة بهدف سجله من ضربة جزاء عند الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول.

ورد المهاجم السوري عمر خربين بهدف التعادل في الدقيقة 62 من ركلة جزاء أيضا.

وتلقى منتخب إيران ضربة موجعة بطرد هدافه مهدي طارمي في نهاية الوقت الأصلي للمواجهة.

ونجح المنتخب الإيراني في حسم نتيجة المباراة لصالحه، بفوزه في سلسلة ركلات الترجيح (5-4) على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة الدوحة.

إقرأ المزيد
سوريا في مواجهة صعبة ضد إيران.. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة
سوريا في مواجهة صعبة ضد إيران.. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة
إقرأ المزيد
منتخب عربي آخر يودع كأس آسيا (فيديو)
منتخب عربي آخر يودع كأس آسيا (فيديو)

وضرب المنتخب الإيراني بذلك موعدا في الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا 2023، مع نظيره الياباني، الذي تغلب على البحرين (3-1) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم الأربعاء، على استاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا