 
مباشر

سوريا تودع كأس آسيا بركلات الترجيح أمام إيران (فيديو)

الرياضة

سوريا تودع كأس آسيا بركلات الترجيح أمام إيران (فيديو)
AP /Aijaz Rahi
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ww34

خرج المنتخب السوري من دور الـ16 لكأس آسيا لكرة القدم 2023، إثر خسارته أمام نظيره الإيراني بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وضع المهاجم الإيراني مهدي طارمي منتخب بلاده في المقدمة بهدف سجله من ضربة جزاء عند الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول.

ورد المهاجم السوري عمر خربين بهدف التعادل في الدقيقة 62 من ركلة جزاء أيضا.

وتلقى منتخب إيران ضربة موجعة بطرد هدافه مهدي طارمي في نهاية الوقت الأصلي للمواجهة.

ونجح المنتخب الإيراني في حسم نتيجة المباراة لصالحه، بفوزه في سلسلة ركلات الترجيح (5-4) على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة الدوحة.

إقرأ المزيد
قائمة المتأهلين إلى ربع نهائي كأس آسيا .. بوجود منتخبين عربيين (فيديو)
قائمة المتأهلين إلى ربع نهائي كأس آسيا .. بوجود منتخبين عربيين (فيديو)
إقرأ المزيد
سوريا في مواجهة صعبة ضد إيران.. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة
سوريا في مواجهة صعبة ضد إيران.. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة

وضرب المنتخب الإيراني بذلك موعدا في الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا 2023، مع نظيره الياباني، الذي تغلب على البحرين (3-1) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم الأربعاء، على استاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا