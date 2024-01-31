سوريا تودع كأس آسيا بركلات الترجيح أمام إيران (فيديو)

خرج المنتخب السوري من دور الـ16 لكأس آسيا لكرة القدم 2023، إثر خسارته أمام نظيره الإيراني بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وضع المهاجم الإيراني مهدي طارمي منتخب بلاده في المقدمة بهدف سجله من ضربة جزاء عند الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول.

ورد المهاجم السوري عمر خربين بهدف التعادل في الدقيقة 62 من ركلة جزاء أيضا.

وتلقى منتخب إيران ضربة موجعة بطرد هدافه مهدي طارمي في نهاية الوقت الأصلي للمواجهة.

ونجح المنتخب الإيراني في حسم نتيجة المباراة لصالحه، بفوزه في سلسلة ركلات الترجيح (5-4) على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة الدوحة.

🎥 ملخص المباراة | 🇮🇷 إيران 1️⃣-1️⃣ سوريا 🇸🇾 (5 - 3 بركلات الترجيح)



رحلة نسور قاسيون في #كأس_آسيا2023 تنتهي في دور ال16 بعد الخسارة من المنتخب الإيراني بركلات الترجيح#هَيّا_آسيا | #إيران_سورياpic.twitter.com/rpNlB8GDOV — #كأس_آسيا2023 (@afcasiancup_ar) January 31, 2024

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وضرب المنتخب الإيراني بذلك موعدا في الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا 2023، مع نظيره الياباني، الذي تغلب على البحرين (3-1) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم الأربعاء، على استاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

المصدر: RT