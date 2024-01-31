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سوريا في مواجهة صعبة ضد إيران.. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة

الرياضة

سوريا في مواجهة صعبة ضد إيران.. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة
AFP /HECTOR RETAMAL
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يخوض المنتخب السوري مباراة صعبة أمام نظيره الإيراني مساء اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الدور ثمن النهائي للنسخة الـ18 لبطولة كأس آسيا لكرة القدم "قطر 2023".

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الكوري جون هيوك كيم، صفارة بداية لقاء سوريا وإيران، مساء اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة، في تمام الساعة (16:00) بتوقيت غرينيتش، الساعة (19:00) بتوقيت سوريا وقطر.

وسيبدأ الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب السوري، هذه المباراة الهامة ضد إيران بالتشكيلة الأساسية التالية:

22- أحمد مدنية

13- ثائر كروما

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2- أيهم أوسو

3- مؤيد العجان

24- عبد الرحمن ويس

18- خليل إلياس

4- إيزاكيل العم

25- محمود الأسود

12- عمار رمضان

21- إبراهيم هيسار

7- عمر خريبين.

سوريا في مواجهة صعبة ضد إيران.. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة
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قائمة القنوات الناقلة لمباراة سوريا وإيران اليوم الأربعاء، عبر الرابط التالي: سوريا وإيران وجها لوجه في دور الـ16 لكأس آسيا "قطر 2023".

يذكر أن الفائز في هذه المباراة سيواجه في الدور ربع النهائي لكأس آسيا 2023، المنتخب الياباني، الذي تغلب على نظيره البحريني (3-1) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم الأربعاء، على استاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

المصدر: RT 

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