منتخب عربي آخر يودع كأس آسيا (فيديو)
خرج المنتخب البحريني من دور الـ16 لبطولة كأس آسيا لكرة القدم "قطر 2023"، على يد نظيره الياباني، إثر خسارته أمامه (1-3) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء.
ووقع على ثلاثية "الساموراي" الياباني كل من اللاعبين، ريتسو دوان، وتاكيفوسا كوبو، وأياسي يويدا في الدقائق (31، 49، 72) على الترتيب.
📍 Right place— #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 31, 2024
⏱️ Right time
🎯 And a fine finish from Takefusa Kubo!#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #BHRvJPNpic.twitter.com/ld1QbKg3Zm
بينما جاء هدف البحرين الوحيد بـ"نيران صديقة" سجله حارس المرمى الياباني زيون سوزوكي خطأ في مرماه عند الدقيقة 64 من زمن اللقاء الذي جرى على استاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة.
😬#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #BHRvJPNpic.twitter.com/QyiwCEIDWp— #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 31, 2024
وسيكون منتخب واليابان، في الدور ربع النهائي لكأس آسيا "قطر 2023"، بانتظار الفائز من المباراة التي ستجمع منتخبي إيران وسوريا في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء أيضا.
المصدر: RT