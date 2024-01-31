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منتخب عربي آخر يودع كأس آسيا (فيديو)

الرياضة

منتخب عربي آخر يودع كأس آسيا (فيديو)
AP /Hussein Sayed
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خرج المنتخب البحريني من دور الـ16 لبطولة كأس آسيا لكرة القدم "قطر 2023"، على يد نظيره الياباني، إثر خسارته أمامه (1-3) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء.

ووقع على ثلاثية "الساموراي" الياباني كل من اللاعبين، ريتسو دوان، وتاكيفوسا كوبو، وأياسي يويدا في الدقائق (31، 49، 72) على الترتيب.

بينما جاء هدف البحرين الوحيد بـ"نيران صديقة" سجله حارس المرمى الياباني زيون سوزوكي خطأ في مرماه عند الدقيقة 64 من زمن اللقاء الذي جرى على استاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

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وسيكون منتخب واليابان، في الدور ربع النهائي لكأس آسيا "قطر 2023"، بانتظار الفائز من المباراة التي ستجمع منتخبي إيران وسوريا في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء أيضا.

المصدر: RT 

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