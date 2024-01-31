مواجهة "نارية" بين البحرين واليابان.. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة

يحتضن استاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء، مباراة من العيار الثقيل بين منتخبي البحرين واليابان، وذلك ضمن دور الـ16 لبطولة كأس آسيا لكرة القدم "قطر 2023".

وسيطلق حكم الساحة الكويتي أحمد العلي صفارة بداية اللقاء، بين الأحمر البحريني والساموراي الياباني، اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، في تمام الساعة (11:30) بتوقيت غرينيتش، الساعة (14:30) بتوقيت البحرين والسعودية.

تشكيلة البحرين المتوقعة:

واختار الإسباني خوان أنتونيو بيتزي (55 عاما) المدير الفني لمنتخب البحرين، التشكيلة الأساسية التالية، لموجهة اليابان:

إبراهيم لطف الله.

هزاع علي

وليد الحيام

سيد مهدي باقر

محمد عادل

محمد الحردان

جاسم الشيخ

كميل الأسود

علي مدن

محمد مرهون

عبد الله يوسف.

instagram/bahrainfa

قائمة القنوات الناقلة لمباراة البحرين واليابان في كأس آسيا 2023، عبر الرابط التالي: البحرين ضد اليابان.. موعد المباراة والتشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة.

وسيواجه الفائز من مباراة منتخبي البحرين واليابان في الدور ربع النهائي لكأس آسيا "قطر 2023"، الفائز من مباراة المنتخبين الإيراني والسوري المقررة في وقت لاحق من مساء يوم الأربعاء أيضا.

المصدر: RT