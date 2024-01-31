البحرين ضد اليابان.. موعد المباراة التشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة

يخوض منتخب البحرين مباراة صعبة أمام نظيره الياباني، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر وتستمر حتى 10 فبراير 2024.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الكويتي أحمد العلي صفارة بداية مواجهة الأحمر البحريني والساموراي الياباني، اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، على استاد الثمامة بالعاصمة الدوحة، في تمام الساعة (11:30) بتوقيت غرينيتش، الساعة (14:30) بتوقيت البحرين والسعودية.

استهل منتخب البحرين مشواره في نهائيات النسخة الـ18 من بطولة القارة الصفراء، بهزيمة مؤثرة أمام كوريا الجنوبية (1-3) ولكن الأحمر نجح في تحقيق فوزين متتاليين على كل من ماليزيا والأردن على الترتيب وبنتيجة واحدة بهدف من دون رد، ليحتل المركز الأول في المجموعة الخامسة (E) برصيد 6 نقاط، ويحجز مقعدا له في دور الـ16 الكبار للبطولة.

ويمني المنتخب البحريني النفس في تحقيق مفاجأة مدوية بإقصاء أحد أبرز المرشحين للفوز بلقب كأس آسيا، واستكمال المشوار نحو الدور ربع النهائي، ومن ثم تكرار أفضل نتيجة له بوصوله الى الدور نصف النهائي في نسخة العام 2004 في الصين، ومن ثم إلى بلوغ النهائي لتحقيق حلم اللقب الأول في تاريخه.

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وعلى الجانب الآخر، بدأ المنتخب الياباني مشواره في البطولة بفوز صعب على نظيره الفيتنامي العنيد (4-2)، قبل أن يتعرض لهزيمة مفاجئة أمام العراق (1-2) في الجولة الثانية، ليعود ويفوز في المباراة الثالثة على إندونيسيا بثلاثة أهداف لهدف واحد، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة (D)، ويبلغ دور الـ16 الكبار للبطولة.

يتطلع المنتخب الياباني الأكثر تتويجا في كأس آسيا بأربعة ألقاب، كان آخرها عام 2011 في الدوحة، إلى تجاوز المنتخب البحريني ومواصلة مشوار البحث عن العودة لمنصة التتويج وتعويض خسارة المباراة النهائية في النسخة الماضية، أمام نظيره القطري بهدف لثلاثة، في الإمارات عام 2019.

وتعد هذه المواجهة الـ11 في تاريخ مواجهات منتخبي اليابان والبحرين، وتشهد مباريات المنتخبين، تفوقا كبيرا لصالح "الساموراي"، الذي فاز في 8 مواجهات مقابل خسارتين.

وكان أكبر فوز في تاريخ مواجهات المنتخبين، من نصيب المنتخب الياباني، عندما تمكن من التغلب على الأحمر البحريني (5-2) في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية 2002.

وسجل لاعبو المنتخب الياباني 18 هدفا في مرمى البحرين، فيما تلقت شباكهم 9 أهداف فقط.

وسيواجه الفائز من مباراة منتخبي البحرين واليابان في الدور ربع النهائي لكأس آسيا "قطر 2023"، الفائز من مباراة المنتخبين الإيراني والسوري المقررة في وقت لاحق من مساء يوم الأربعاء أيضا.

تشكيلة البحرين المتوقعة:

من المتوقع أن يعتمد الإسباني خوان أنتونيو بيتزي (55 عاما) المدير الفني لمنتخب البحرين، على التشكيلة الضاربة، التي اختارها ضد الأردن، وجاءت كما يلي:

حارس المرمى: إبراهيم لطف الله.

خط الدفاع: محمد عادل، سيد مهدي باقر، وليد الحيام، عبد الله الخلاصي.

خط الوسط: محمد الحردان، جاسم الشيخ، محمد مرهون، علي مدن، كميل الأسود.

خط الهجوم: عبد الله يوسف.

تشكيلة اليابان المتوقعة ضد البحرين:

لحراسة المرمى: زيون سوزوكي

خط الدفاع: يوتا ناكاياما -كوكي ماشيدا - تاكيهورو تومياسو - سيا مايكوما

خط الوسط: ريو هاتاتي - واتارو إندو - تاكيفوسا كوبو

خط الهجوم: كيتو ناكامورا - أياسي أويدا - ريتسو دوان.

القنوات الناقلة لمباراة البحرين واليابان في كأس آسيا 2023:

تمتلك مجموعة قنوات "beIN SPORTS" القطرية حقوق البث المباشر لمباريات بطولة كأس آسيا لهذا العام، وسيتم عرض المباراة على قناة "beIN ASIAN CUP 1"، وقناة "beIN ASIAN CUP 2"، وقناة "beIN ASIAN CUP 3".

كما سيتم بث المباراة داخل السعودية على مجموعة قنوات "SSC" الرياضية السعودية، إضافة إلى قنوات:

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أبو ظبي الرياضية آسيا 1 اتش دي

الكأس 1 إكسترا اتش دي (Alkass EXTRA One HD)

الكأس 2 إكسترا اتش دي (Alkass EXTRA TWO HD)

الرياضية العراقية.

المصدر: وسائل إعلام