بعد هدف قاتل بالدقيقة 99.. السعودية تخسر بركلات الترجيح (فيديو)

انتزع المنتخب الكوري الجنوبي بطاقة العبور للدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، من نظيره السعودي، بفوزه عليه بركلات الترجيح (4-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء.

وضع المهاجم السعودي البديل عبد الله هادي رديف الأخضر في المقدمة بهدف أحرزه في الدقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني.

واقتنص المهاجم الكوري تشو كيو سيونغ هدف التعادل في الوقت القاتل، بالدقيقة التاسعة المحتسبة بدلا من الزمن الضائع للمباراة، ليذهب الطرفان إلى شوطين إضافيين، لم يسفرا عن تسجيل هدف.

هدف التعادل لصالح كوريا الجنوبية.



هدف التعادل في الدقيقة 99 ضد السعودية.

pic.twitter.com/samOZyBdPc — عمرو (@bt3) January 30, 2024

ونجح "الشمشون" الكوري في حسم نتيجة المباراة لصالحه، بفوزه في سلسلة ركلات الترجيح (4-2) على استاد المدينة التعليمية بمدينة الريان القطرية.

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وضرب المنتخب الكوري الجنوبي بذلك موعدا في الدور ربع النهائي للنسخة الـ18 لبطولة كأس آسيا، مع منتخب أستراليا، الذي اكتسح نظيره الإندونيسي بأربعة أهداف من دون رد في اللقاء الذي جمعهما يوم الأحد الماضي، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

المصدر: RT