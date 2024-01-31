مانشيني يوجه رسالة للاعبي المنتخب السعودي وجماهير

وجه الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، رسالة شكر للاعبي "الأخضر" على أدائهم، واعتذار لجماهيره، بسبب الخروج المبكر من الدور ثمن النهائي لكأس آسيا لكرة القدم.

وأثار روبرتو مانشيني الجدل حالة من الجدل بسبب مغادرته أرضية الملعب، قبل انتهاء سلسلة ركلات الترجيح، التي انتهت بخسارة المنتخب السعودي أمام نظيره الكوري الجنوبي (2-4)، بعد تعادلهما في الوقت الأصلي (1-1) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء.

وكتب مانشيني عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أنا ممتن حقا للاعبينا الشجعان الذين أظهروا شخصيتهم في مباراة صعبة للغاية، لقد قدموا كل شيء. شكرا جزيلا لجماهيرنا الذين صنعوا أجواء مذهلة بالأمس. لقد عملنا بجد للذهاب بعيدا في هذه البطولة، ولكننا لم نصل إلى المستوى المطلوب".

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Again I reiterate my apology to everyone of my early exit to the dressing room before the end of the penalty shootout.

With your support and trust we continue to build for the future of Saudi football. pic.twitter.com/xsMG4vrSO0 — Roberto Mancini (@robymancio) January 31, 2024

وأضاف: "مرة أخرى أكرر اعتذاري للجميع بسبب خروجي المبكر إلى غرفة الملابس قبل نهاية ركلات الترجيح. بدعمكم وثقتكم نواصل البناء من أجل مستقبل كرة القدم السعودية".

وتعرض مانشيني لانتقادات حادة بسبب خروجه المبكر، ليضطر للاعتذار عن تصرفه، موضحا خلال المؤتمر الصحفي: "اعتقدت أن المباراة انتهت ولم أقصد التقليل من احترام أي شخص".

وأضاف المدرب الإيطالي: "أستغل هذه الفرصة للتعبير عن امتناني للاعبين، شاكرا لهم جهودهم طوال المباراة".

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وصرح رئيس الاتحاد السعودي لكرة، ياسر المسحل، لشبكة قنوات SSC، بأن: "هذا التصرف غير مقبول نهائيا.. سنجلس مع مانشيني ونتحدث معه، ونستمع إلى مبرراته، قبل إعلان القرار النهائي ضده".

وألمح ياسر المسحل، إلى إمكانية إقالة المدير الفني الإيطالي، بسبب هذا التصرف، قائلا: "على مستوى الأداء، نحن نشعر بالرضى التام، ولكن تصرفه بمغادرة الملعب غير مقبول، سندرس الأمر قبل اتخاذ أي قرار".

وشدد ياسر المسحل، على أن هناك لجنة مختصة، تقوم بالتحقيق في الأحداث التي وقعت بين هؤلاء اللاعبين والمدرب، وعندما يتم الانتهاء ستعلن القرارات أمام الرأي العام

المصدر: "@robymancio"