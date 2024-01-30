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السعودية ضد كوريا الجنوبية في كأس آسيا.. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة

الرياضة

السعودية ضد كوريا الجنوبية في كأس آسيا.. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة
@SaudiNT
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يحتضن استاد المدينة التعليمية بمدينة الريان القطرية، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة من العيار الثقيل بين منتخبي السعودية وكوريا الجنوبية، وذلك ضمن دور الـ16 لكأس آسيا بكرة القدم.

وسيطلق حكم الساحة الأوزبكي ألغيز تاتاشيف صفارة بداية مواجهة الأخضر السعودي ونظيره الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة (16:00) بتوقيت غرينيتش، الساعة (19:00) بتوقيت السعودية.

واختار الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الشمشون" الكوري:

22- أحمد الكسار

17- حسان تمبكتي

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5- علي البليهي

4- علي لاجامي

24- ناصر الدوسري

25- محمد البريك

12- سعود عبد الحميد

15- عبد الله الخيبري

23- محمد كنو

11- صالح الشهري

10- سالم الدوسري.

وسيكون الفائز في هذه المباراة بين منتخبي السعودية وكوريا الجنوبية على موعد في الدور ربع النهائي للنسخة الـ18 لبطولة كأس آسيا، مع منتخب أستراليا، الذي اكتسح نظيره الإندونيسي بأربعة اهداف من دون رد في اللقاء الذي جمعهما يوم الأحد الماضي، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024، عبر الرابط التالي: السعودية تخوض إحدى أقوى مباريات كأس آسيا "قطر 2023".

المصدر: RT 

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