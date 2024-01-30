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شاهد.. كرة سعودية تصطدم مرتين متتاليتين بالعارضة

الرياضة

شاهد.. كرة سعودية تصطدم مرتين متتاليتين بالعارضة
AP /Aijaz Rahi
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وقفت عارضة منتخب كوريا الجنوبية سدا منيعا أمام نظيره السعودي، في المباراة بينهما مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن الدور ثمن النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم "قطر 2023".

ولاحت فرصة ثمينة للأخضر السعودي لافتتاح التسجيل في الدقيقة 41، عندما سدد المهاجم صالح الشهري كرة رأسية، بعد ركلة ركنية، لكنها ارتدت من العارضة، ليتابعها زميله المدافع علي لاجامي برأسه أيضا ارتدت من العارضة، ليلعبها سالم الدوسري برأسية للمرة الثالثة، لكن هذه المرة تدخل حارس المرمى الكوري جو هيون وو، وحولها إلى ركنية أخرى لم تسفر عن شيء، استاد المدينة التعليمية بمدينة الريان القطرية.

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يذكر أن الفائز في هذه المباراة بين منتخبي السعودية وكوريا الجنوبية، سيكون على موعد في الدور ربع النهائي للنسخة الـ18 لبطولة كأس آسيا، مع منتخب أستراليا، الذي اكتسح نظيره الإندونيسي بأربعة أهداف من دون رد في اللقاء الذي جمعهما يوم الأحد الماضي، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

المصدر: RT 

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