السعودية تخوض إحدى أقوى مباريات كأس آسيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة

تتجه أنظار عشاق الأخضر السعودي مساء اليوم الثلاثاء، صوب استاد المدينة التعليمية بمدينة الريان القطرية، الذي يحتضن مباراته المرتقبة ضد نظيره الكوري الجنوبي، ضمن كأس آسيا لكرة القدم.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الأوزبكي ألغيز تاتاشيف صفارة بداية مواجهة الأخضر السعودي ونظيره الكوري الجنوبي، ضمن منافسات دور الـ16 للبطولة القارية، اليوم في تمام الساعة (16:00) بتوقيت غرينيتش، الساعة (19:00) بتوقيت السعودية.

إقرأ المزيد

وتأهل الأخضر السعودي إلى دور الـ16 الكبار للبطولة القارية من المركز الأول للمجموعة السادسة (F) برصيد 7 نقاط، محققا فوزين متتاليين على كل من سلطنة عمان (2-1) وقرغيزستان (2-0)، قبل أن يتعادل مع منتخب تايلاند من دون أهداف.

ويبحث منتخب السعودية عن اللقب الأول له في كأس آسيا، منذ عام 1996 والرابع في تاريخه بعد التتويج ثلاث مرات في الأعوام (1984، 1988، 1996) ليفظ شراكته مع نظيره الإيراني واللحاق بالمنتخب الياباني، حامل الرقم القياسي بأربعة ألقاب.

واعتمد الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي في المباراة الختامية لدور المجموعات على التشكيلة الأساسية التالية:

حراسة المرمى: أحمد الكسار

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، علي البليهي، حسان تمبكتي، علي لاجامي، ناصر الدوسري

خط الوسط: محمد كنو، سامي النجعي، سالم الدوسري

خط الهجوم: سالم الدوسري، فراس البريكان.

أما القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024، فهي:

تمتلك مجموعة قنوات "beIN SPORTS" القطرية حقوق البث المباشر لمباريات بطولة كأس آسيا لهذا العام، وسيتم عرض المباراة على قناة "beIN ASIAN CUP 1"، وقناة "beIN ASIAN CUP 2"، وقناة "beIN ASIAN CUP 3".

كما سيتم بث المباراة داخل السعودية على مجموعة قنوات "SSC" الرياضية السعودية، غضافة إلى قنوات:

إقرأ المزيد

أبو ظبي الرياضية آسيا 1 اتش دي

الكأس 1 إكسترا اتش دي (Alkass EXTRA One HD)

الكأس 2 إكسترا اتش دي (Alkass EXTRA TWO HD)

الرابعة 1 اتش دي

الرابعة 2 اتش دي

المصدر: وسائل إعلام