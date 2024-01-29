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قطر تقلب الطاولة على فلسطين في كأس آسيا (فيديو)

الرياضة

قطر تقلب الطاولة على فلسطين في كأس آسيا (فيديو)
AP /Thanassis Stavrakis
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واصل منتخب قطر حملة الدفاع عن لقب بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم، على حساب نظيره الفلسطيني، بفوزه عليه (2-1) في "الديربي العربي" الذي جمعهما اليوم الاثنين، ضمن دور الـ16 للمسابقة.

وضع المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ "الفدائي" في المقدمة بهدف سجله عند الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.

ورد الأدهم القطري الصاع صاعين، بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من اللاعبين، حسن الهيدوس، وأكرم عفيف في الدقيقتين (45، 49 من ضربة جزاء) على الترتيب، من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "البيت" بمدينة الخور القطرية.

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وسيكون منتخب قطر على موعد في الدور ربع النهائي لكأس آسيا 2023، مع الفائز في المباراة التي ستجمع منتخبي أوزبكستان وتايلاند، غدا الثلاثاء، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة.

المصدر: RT 

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