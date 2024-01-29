قطر تقلب الطاولة على فلسطين في كأس آسيا (فيديو)
واصل منتخب قطر حملة الدفاع عن لقب بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم، على حساب نظيره الفلسطيني، بفوزه عليه (2-1) في "الديربي العربي" الذي جمعهما اليوم الاثنين، ضمن دور الـ16 للمسابقة.
وضع المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ "الفدائي" في المقدمة بهدف سجله عند الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.
The moment. The man. The goal. 🇵🇸 Oday Dabbagh!#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #QATvPLEpic.twitter.com/Pi6cqPuU3z— #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 29, 2024
ورد الأدهم القطري الصاع صاعين، بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من اللاعبين، حسن الهيدوس، وأكرم عفيف في الدقيقتين (45، 49 من ضربة جزاء) على الترتيب، من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "البيت" بمدينة الخور القطرية.
Akram Afif → Hassan Al Haydos at it again!💫🇶🇦@qatarairways#GoingPlacesTogether#QatarAirways | #AsianCup2023 | #HayyaAsia | #QATvPLEpic.twitter.com/WZiVlCdm3f— #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 29, 2024
🇶🇦 Akram Afif never disappoints 💯#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #QATvPLEpic.twitter.com/APZqN9DIFQ— #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 29, 2024
وسيكون منتخب قطر على موعد في الدور ربع النهائي لكأس آسيا 2023، مع الفائز في المباراة التي ستجمع منتخبي أوزبكستان وتايلاند، غدا الثلاثاء، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة.
المصدر: RT