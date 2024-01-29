الأردن يهزم العراق بالوقت الضائع في مباراة مجنونة (فيديو)

أطاح المنتخب الأردني بنظيره العراقي من الدور ثمن النهائي للنسخة الـ18 من نهائيات بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم، إثر فوزه عليه (3-2) في "الديربي العربي" الذي جمعهما اليوم الاثنين.

افتتح المهاجم الأردني يزن النعيمات التسجيل "للنشامى" في الوقت الضائع من زمن الشوط الأول.

ورد العراق "أسود الرافدين" بهدفين متتاليين الأول عبر المدافع سعد ناطق ناجي في الدقيقة 68، والثاني بواسطة المهاجم أيمن حسين في الدقيقة 76، قبل أن يتلقى البطاقة الصفراء الثانية بسبب طريقة احتفاله المشينة، ويغادر الملعب مطرودا.

ورد منتخب "النشامي" بهدفين في الوقت الضائع للقاء، عبر كل من اللاعبين، يزن العرب، ونزار الرشدان على الترتيب.

🚨 جنوننننو هدف الاردن الثالث د 97 🤯🔥🇯🇴 pic.twitter.com/4DSzpzT5Wu — KinG £ (@xKGx__) January 29, 2024

⏰ نهاية المباراة | 🇮🇶 العراق 2️⃣-3️⃣ الأردن 🇯🇴



مباراة مُمتعة وملئية بالإثارة حتى الدقيقة الأخيرة تنتهي بفوز النشامى بثلاثية 🤯👏#كأس_آسيا2023 | #هَيّا_آسيا | #العراق_الأردنpic.twitter.com/mpDVxHjgUJ — #كأس_آسيا2023 (@afcasiancup_ar) January 29, 2024

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وسيكون منتخب الأردن على موعد في الدور ربع النهائي مع مفاجأة البطولة منتخب طاجيكستان، الذي أطاح بنظيره الإماراتي، بفوزه عليه بركلات الترجيح (5-3) بعد تعادلهما (1-1) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على استاد أحمد بن علي المونديالي.

المصدر: RT