أفسدت فرحة العراق.. حركة "مشينة" أدت إلى طرد الهداف أيمن الحسين (فيديو)
تعرض المهاجم العراقي أيمن الحسين للطرد خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الأردني (2-3)، في "الديربي العربي" الذي جمعهما اليوم الاثنين، من دور الـ16 لبطولة كأس آسيا لكرة القدم.
وتلقى أيمن الحسين البطاقة الصفراء الثانية، بعد تسجيله هدف التقدم الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 76، بسبب احتفاله بطريقة مستفزة "مشينة"، مقلدا المهاجم الأردني يزن النعيمات احتفالا بإحرازه هدف التقدم "للنشامى" في الوقت الضائع من زمن الشوط الأول.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— عمرو (@bt3) January 29, 2024
لقطة غريبة .. حكم المباراة قام بطرد أيمن حسين مهاجم العراق بسبب هذه الاحتفالية! 😨
pic.twitter.com/IoqX9w4Wf1
🚨 سبب طرد ايمن حسين احتفل امام جمهور الاردن 🇯🇴 pic.twitter.com/wirvnmWU74— KinG £ (@xKGx__) January 29, 2024
🚨 احتفالية ايمن حسين 😂😂😂😂 pic.twitter.com/mAmn0MbJPN— KinG £ (@xKGx__) January 29, 2024
وتلقت شباك العراق، بعد طرد هدافه أيمن الحسين، هدفين متتاليين في الوقت الضائع للمباراة، ليخرج منتخب "أسود الرافدين" من البطولة بخيبة أمل كبيرة.
يذكر أن المهاجم أيمن الحسين (28 عاما) دخل التاريخ كأفضل هداف للعراق في بطولة كأس آسيا برصيد 6 أهدف، ويتربع على صدارة هدافي النسخة الحالية للبطولة بفارق ثلاثة أهداف عن كل من المهاجمين الياباني أياسي يويدا والقطري أكرم عفيف.
المصدر: RT