قطر وفلسطين اليوم.. القنوات الناقلة للمباراة والتشكيلة المتوقعة

تتجه أنظار عشاق الكرة الآسيوية عامة والقطرية والفلسطينية خاصة، صوب استاد البيت، الذي يستضيف "الديربي العربي" بين منتخبي البلدين، في دور الستة عشر من بطولة كأس آسيا 2023.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الصيني ما نينغ صفارة بداية المواجهة في الساعة (16:00) بتوقيت غرينيتش، والساعة (19:00) بتوقيت قطر.

ويواصل المنتخب القطري مشوار الدفاع عن اللقب، بعد تألقه بشكل لافت في مرحلة دور المجموعات من البطولة، حيث تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بتسع نقاط، بتحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية على كل من لبنان والصين وطاجيكستان.

بينما سطر "الفدائي" الفلسطيني التاريخ بتأهله لأول مرة في تاريخه إلى دور الـ16 الكبار للقارة الآسيوية، حيث احتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط، بعد خسارته أمام إيران، تعادل مع الإمارات ومن ثم فاز على هونغ كونغ.

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تشكيلة منتخب قطر المتوقعة اليوم أمام فلسطين:

حراسة مرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: محمد وعد- لوكاس مينديز- المهدي علي مختار- بسام الراوي.

خط الوسط: عبد العزيز حاتم- أحمد فتحي- مصطفى مشعل.

خط الهجوم: أكرم عفيف- المعز على- يوسف عبد الرزاق.

تشكيلة فلسطين المتوقعة ضد قطر اليوم في دور الـ16 لكأس آسيا:

حراسة المرمى: رامي حمادة.

منطقة خط الدفاع كل من: كاميلو سالدانيا- محمد صلاح- ميشيل ترمانيني- مصعب البطاط.

خط الوسط: محمود أبو وردة- عدي خروب- عميد محاجنة.

وفي خط الهجوم كل من: زيد القنبر- عدي دباغ- تامر صيام.

القنوات الناقلة بشكل مجاني لمباراة قطر وفلسطين اليوم الاثنين:

قناة " SSC1 HD" السعودية

قناة أبو ظبي آسيا

القناة القطرية الكأس "إكسترا 1 – Alkass EXTRA One HD"

القناة القطرية الكأس "إكسترا 2 - Alkass EXTRA TWO HD"

قنوات "بي إن سبورت آسيا - beIN ASIAN CUP " القطرية.

دبي الرياضية آسيا إتش دي.

الرابعة 1 إتش دي والرابعة 2 إتش دي.

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