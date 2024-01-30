أوزبكستان تضرب موعدا مع منتخب عربي في ربع نهائي كأس آسيا (فيديو)  

صعد المنتخب الأوزبكي إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم، على حساب نظيره التايلاندي، إثر فوزه عليه (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء.

ووقع على هدفي أوزربكستان كل من اللاعبين، عزيزبيك تورغونباييف، وعباسبيك فايزولايف في الدقيقتين (37، 65) على الترتيب.

The Uzbek Ronaldo strikes again 🫡

🇺🇿Turgunboev > Messi 🇦🇷 right now. What a goal! Let’s go Uzbekistan 💪🏻 pic.twitter.com/ch753M39x6 — Svetlana (@laneksa7) January 30, 2024

بينما سجل التايلاندي ساباتشوك ساراتشارت هدف بلاده الوحيد، عند الدقيقة 58 من زمن اللقاء، الذي جرى على استاد "الجنوب" بمدينة الوكرة القطرية.

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وضرب منتخب أوزبكستان موعدا في الدور ربع النهائي للنسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا، مع نظيره القطر، صاحب الأرض وحامل اللقب، الذي تغلب بدوره على نظيره الفلسطيني وبالنتيجة ذاتها (2-1) في "الديربي العربي" الذي جمعهما يوم أمس الاثنين، على ملعب "البيت" بمدينة الخور.

المصدر: RT