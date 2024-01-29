اليوم العنابي القطري و"الفدائي" الفلسطيني.. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب "البيت" بمدينة الخور القطرية، مساء اليوم الاثنين، "الديربي العربي" المرتقب بين منتخبي قطر وفلسطين، وذلك في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023.

وسيطلق حكم الساحة الدولي الصيني، ما نينغ، صفارة بداية اللقاء في تمام الساعة (16:00) بتوقيت غرينيتش، والساعة (19:00) بتوقيت قطر.

التشكيلة الأساسية لمنتخب قطر أمام فلسطين اليوم في دور الـ16 لكأس آسيا 2023:

📄| تشكيلتنا الرسمية 🇶🇦 أمام المنتخب الفلسطيني في دور الـ16 من بطولة #كأس_آسيا2023

⁧#العنابي⁩



⁧#معاً_نفوزpic.twitter.com/FJ8a50in1y — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) January 29, 2024

التشكيلة الأساسية لمنتخب "الفدائي" الفلسطيني ضد قطر:

22- رامي حمادة

7- مصعب البطاط

5- محمد صالح

12- كاميلو سالدانيا

15- ميلاد تيرمانيني

6- عدي خروب

18- عميد محاجنة

10- محمود أبو وردة

9- تامر صيام

20- زيد القنبر

11- عدي الدباغ.

المدرب: التونسي مكرم دبوب.

القنوات الناقلة بشكل مجاني لمباراة قطر وفلسطين اليوم الاثنين 29 يناير 2023، عبر الرابط التالي: مباراة العنابي القطري و"الفدائي" الفلسطيني.

المصدر: RT