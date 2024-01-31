سوريا وإيران وجها لوجه في دور الـ16 لكأس آسيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة

يحتضن استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم الأربعاء، المباراة المرتقبة بين منتخبي سوريا وإيران، ضمن دور الـ16 لبطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الكوري جون هيوك كيم، صفارة بداية لقاء سوريا وإيران، مساء اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، في تمام الساعة (16:00) بتوقيت غرينيتش، الساعة (19:00) بتوقيت سوريا وقطر.

وتأهل منتخب سوريا إلى دور الـ16 الكبار لبطولة القارة الصفراء، من المركز الثالث للمجموعة الثانية (B) برصيد 4 نقاط، محققا فوزا واحدا على الهند بهدف وحيد، بعد التعادل مع أوزبكستان من دون أهداف، والخسارة أمام أستراليا بهدف وحيد.

بينما حقق منتخب إيران ثلاثة انتصارات متتالية على كل من فلسطين (4-1)، وهونغ كونغ (1-0)، والإمارات (2-1)، ليتربع على عرش صدارة المجموعة الثالثة (C) بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

ويبحث منتخب إيران عن اللقب الأول له في كأس آسيا، منذ عام 1976 والرابع في تاريخه بعد التتويج ثلاث مرات متتالية في الأعوام (1968، 1972، 1976) ليفض شراكته مع نظيره السعودي، الذي ودع البطولة، واللحاق بالمنتخب الياباني، حامل الرقم القياسي بأربعة ألقاب.

واعتمد الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب السوري، في المباراة الختامية لدور المجموعات ضد الهند على التشكيلة الأساسية التالية:

22- أحمد مدنية

13- ثائر كروما

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2- أيهم أوسو

3- مؤيد العجان

24- عبد الرحمن ويس

18- خليل إلياس

4- إيزاكيل العم

25- محمود الأسود

12- عمار رمضان

21- إبراهيم هيسار

11- بابلو الصباغ.

أما القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024، فهي:

تمتلك مجموعة قنوات "beIN SPORTS" القطرية حقوق البث المباشر لمباريات بطولة كأس آسيا لهذا العام، وسيتم عرض المباراة على قناة "beIN ASIAN CUP 1"، وقناة "beIN ASIAN CUP 2"، وقناة "beIN ASIAN CUP 3".

كما سيتم بث المباراة داخل السعودية على مجموعة قنوات "SSC" الرياضية السعودية، غضافة إلى قنوات:

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أبو ظبي الرياضية آسيا 1 اتش دي

الكأس 1 إكسترا اتش دي (Alkass EXTRA One HD)

الكأس 2 إكسترا اتش دي (Alkass EXTRA TWO HD)

الرابعة 1 اتش دي

الرابعة 2 اتش دي

المصدر: وسائل إعلام