بن ناصر ينقل نبأ حزينا لميلان

تلقى ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان، ضربة قوية بتأكد غياب لاعبه الجزائري إسماعيل بن ناصر، عن مباراة بولونيا.

ويستعد ميلان لمواجهة بولونيا، غدا السبت، على ملعب سان سيرو، في إطار الجولة 22 من عمر الدوري الإيطالي.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن بن ناصر عاد إلى ميلان بعد خروج منتخب الجزائر من كأس الأمم الإفريقية بساحل العاج.

🚨 Ismael #Bennacer si è sottoposto a degli esami strumentali ed hanno evidenziato una contrattura. Salterà #MilanBologna.



via @SkySporthttps://t.co/hhGdCxYgG3 — Milan Zone (@theMilanZone_) January 25, 2024

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وأضافت أن اللاعب الجزائري خضع لفحوصات طبية كشفت تعرضه لإصابة عضلية.

ونوهت: "إصابة بن ناصر ليست خطيرة، لكنها كافية لاستبعاده من المشاركة في لقاء بولونيا".

يشار إلى أن ميلان يعاني من بعض الغيابات، حيث يفقد جهود ماتيا كالدارا، مالك ثياو، فيكايو توموري، بيير كالولو وتوماسو بوبيجا للإصابة.

فيما يغيب صامويل تشوكويزي بسبب تواجده مع منتخب بلاده النيجيري في أمم إفريقيا.

المصدر: "وسائل إعلام"