صحيفة مغربية تفجر مفاجأة.. "كاف" يتجه لتخفيض عقوبة مدرب المغرب

عاقب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي بالإيقاف لأربع مباريات، وذلك على خلفية الأحداث التي رافقت مواجهة "أسود الأطلس" ضد الكونغو الديمقراطية.

وذكرت صحيفة "صوت المغرب" أن اللجنة الاستئنافية للكاف تتجه نحو تخفيض عقوبة وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني، إلى مباراة واحدة وذلك على إثر الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد المغربي لكرة القدم ضد القرار، إذ أكد الاتحاد الذي يرأسه، فوزي لقجع، أن التسجيلات لا تدين وليد الركراكي الذي لم يصدر منه أي تصرف يخل بالروح الرياضية، حسب الاتحاد المغربي لكرة القدم.

إقرأ المزيد

ووصفت الاتحاد المغربي في بلاغ له، أصدره الأربعاء الماضي، القرار بـ"المجحف"، مؤكدا أنه مجانب للصواب.

وقضت لجنة الإنضباط بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بتوقيف مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي لأربع مباريات، منها مبارتان مع وقف التنفيذ.

وشهدت المباراة الأخيرة بين المنتخب المغربي ونظيره الكونغو الديمقراطية، الأحد الماضي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، شجارا بين مدرب "أسود الأطلس" وليد الركراكي، وقائد منتخب الكونغو الديمقراطية شانسيل مبيمبا.

تطور الشجار بين الطرفين، ليشمل لاعبين آخرين، ووصل إلى غرفة تبديل الملابس.

وقال الركراكي إن اللاعب شانسيل هاجمه ومساعده على خط التماس قبل نهاية المباراة، وتحدث إليهما بشكل سيئ، مبرزا أن مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية، يعرف هذا الأمر.

ودافع الركراكي عن نفسه وأكد أن اتهامه بالعنصرية عار من الصحة.

المصدر: thevoice.ma