الصفاقسي التونسي يحسم رحيل نجمه إلى الدوري الروسي

اقترب النادي الصفاقسي التونسي من حسم صفقة انتقال لاعبه علاء غرام إلى نادي تسيسكا موسكو الروسي، بقيمة مالية تقدر بـ5 مليارات ونصف المليار دينار تونسي.

وقال خالد السرباجي، المتحدث باسم الصفاقسي، إن إبرام العقد سيكون الأسبوع المقبل، مع بند يضمن حصول النادي التونسي على نسبة في حال إعادة بيعه من فريق سيسكا موسكو".



وأضاف السرباجي، في تصريحات إذاعية، أن نصيب نادي سكك الحديد (فريق اللاعب الأصلي)، من الصفقة سيكون في حدود 20% من إجمالي العقد".

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وتسعى إدارة النادي الصفاقسي جاهدة خلال هذه الفترة لجمع المال بهدف الخلاص من الديون، حتى يتسنى للفريق القيام بالانتدابات اللازمة بعد رفع العقوبة المسلطة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



يذكر أن إدارة الصفاقسي مطالبة بتوفير مليار دينار على الأقل، خلال الأيام المقبلة، إضافة إلى خلاص جزء من مستحقات اللاعبين بعد الوعود المقدمة.

المصدر: "وسائل إعلام"