حقيقة انتقال محمد صلاح إلى الاتفاق السعودي

كشفت تقارير صحفية الأربعاء إمكانية انتقال المصري محمد صلاح جناح ليفربول إلى الدوري السعودي في الميركاتو الشتوي القادم.

واقترب عقد صلاح هداف الريدز في الموسم الحالي على الانتهاء في 30 يونيو 2025، ولكن هناك حديث عن انتقاله إلى الاتفاق السعودي خاصة وأن مدربه أسطورة ليفربول، ستيفن جيرارد، ويحب محمد صلاح.

وقال فابرزيو رومانو صحفي سكاي سبورتس وخبير الانتقالات في تصريحات لشبكة "Caught Offside" البريطانية : "ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول ومدرب الاتفاق السعودي الحالي، حث إدارة ناديه على منحه أموالا للصفقات الجديدة في يناير".

🚨 EXCLUSIVE 🚨



🔴 Will Salah head to Saudi as Gerrard makes player plea? 👀



Full story 👇👇 — CaughtOffside (@caughtoffside) December 27, 2023

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وأضاف رومانو: "طلب جيرارد من إدارة الاتفاق السعودي بعض الصفقات الجديدة ولكن من غير المرجح أن يكون من بينهم محمد صلاح".

وواصل خبير الانتقالات : "لا أعلم الأسماء المحددة المطلوبة، لكن من المتوقع أن يكون شهر يناير مزدحما بالنسبة للاتفاق وجيرارد".

وزاد في حديثه عن محمد صلاح: "الوضع هادئ بالنسبة له بشأن انتقاله إلى الدوري السعودي، فهو يركز على موسمه مع ليفربول، لكن الأندية الكبرى في السعودية لن تنساه في فترات الانتقال المقبلة ولكنه صعب في يناير".

وارتبط اسم محمد صلاح في الميركاتو الصيفي الماضي بإمكانية الانتقال إلى اتحاد جدة، الذي قدم عرضا وصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن محمد صلاح شارك مع ليفربول حتى الآن هذا الموسم في 25 مباراة، ونجح في تسجيل 16 هدفا وصنع 8 آخرين.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا برصيد 42 نقطة، ويبتعد بفارق نقطتين عن أرسنال الوصيف برصيد 40 نقطة.

المصدر: "وسائل إعلام"