مشجع يثير غضب ميسي بسبب رونالدو

أثار أحد المشجعين في الولايات المتحدة غضب أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، بسبب نجم البرتغال كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

وانتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر فيه أحد الجماهير يحاول إقحام قميص لكريستيانو رونالدو أمام ليونيل.

ليظهر ميسي مصدوما، ثم حدق لعدة ثوان في الشخص الذي حاول أن يناوله القميص، وظهرت على وجهه علامات الغضب، قبل أن يتدخل حارسه الخاص ويبعده عن طريق ليو.

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Lionel Messi got triggered by a young fan and refused to take a picture with him just because he was holding a Cristiano Ronaldo shirt.



Time and time again we get to see how the media's favourite PR boy is not humble at all. pic.twitter.com/zmCTWGsiDf — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) October 29, 2023

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وشارك ليونيل ميسي في 14 مباراة حتى الآن مع فريق إنتر ميامي في مختلف البطولات، وسجل خلالهم 11 هدفا وصنع 5 آخرين.

يذكر أن ميسي على وشك الحصول على الكرة الذهبية الثامنة في مسيرته، حيث من المقرر الإعلان عن الفائز في حفل بباريس مساء اليوم الاثنين.

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"