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اليابان تلحق بتونس هزيمة جديدة

الرياضة

اليابان تلحق بتونس هزيمة جديدة
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انقاد منتخب تونس إلى الهزيمة بهدفين من دون مقابل أمام نظيره الياباني في مباراة ودية جمعت المنتخبين يوم الثلاثاء، على أرضية ملعب "ميساكي" بمدينة كوبي اليابانية.

وسجل ثنائية المنتخب الياباني أكيوجو فوروهاشي في الدقيقة 43، وجونيا إيتو في الدقيقة 69.

وهذه الهزيمة هي الثانية تواليا التي يتلقاها المنتخب التونسي بعد خسارته وديا أيضا أمام كوريا الجنوبية برباعية دون رد الجمعة الماضي.

ويستعد المنتخب التونسي لخوض غمار تصفيات كأس العالم 2026 التي تنطلق منتصف الشهر المقبل، ونهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة بين 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

المصدر: RT

 

 

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