 
مباشر

روسيا.. سبارتاك موسكو يتعرض لهزيمة ساحقة أمام كريليا سوفيتوف

الرياضة

روسيا.. سبارتاك موسكو يتعرض لهزيمة ساحقة أمام كريليا سوفيتوف
vk./fckssamara
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w56q

مني فريق سبارتاك موسكو بهزيمة ساحقة أمام مضيفه كريليا سوفيتوف (0-4) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، وذلك في ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز المدافع يوري غورشكوف هدفين متتاليين لأصحاب الأرض في الدقيقتين (7، و25)، وأضاف زميله لاعب خط الوسط الأرجنتيني بنجامين غاري الهدف الثالث عند الدقيقة 78، ومن ثم اختتم المهاجم فلاديسلاف شيتوف الرباعية عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وتوقف رصيد فريق سبارتاك موسكو، بعد هذه الهزيمة، عند 16 نقطة، وتراجع إلى المركز السادس على سلم ترتيب الدوري حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما حقق نادي كريليا سوفيتوف من مدينة سماره، انتصاره الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة، تقدم إلى مركز الوصافة في جدول الترتيب.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا