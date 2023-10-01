روسيا.. سبارتاك موسكو يتعرض لهزيمة ساحقة أمام كريليا سوفيتوف

مني فريق سبارتاك موسكو بهزيمة ساحقة أمام مضيفه كريليا سوفيتوف (0-4) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، وذلك في ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز المدافع يوري غورشكوف هدفين متتاليين لأصحاب الأرض في الدقيقتين (7، و25)، وأضاف زميله لاعب خط الوسط الأرجنتيني بنجامين غاري الهدف الثالث عند الدقيقة 78، ومن ثم اختتم المهاجم فلاديسلاف شيتوف الرباعية عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وتوقف رصيد فريق سبارتاك موسكو، بعد هذه الهزيمة، عند 16 نقطة، وتراجع إلى المركز السادس على سلم ترتيب الدوري حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما حقق نادي كريليا سوفيتوف من مدينة سماره، انتصاره الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة، تقدم إلى مركز الوصافة في جدول الترتيب.

المصدر: RT