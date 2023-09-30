أورينبورغ يحقق مفاجأة كبيرة في الدوري الروسي

ألحق فريق أورينبورغ هزيمة مفاجئة بضيفه زينيت بطرسبورغ (3-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وضع لاعب خط الوسط البرازيلي جوستافو مانتوان فريق العاصمة الشمالية في المقدمة بهدف مبكر سجله بعد مرور دقيقتين فقط من انطلاق صفارة البداية.

ولكن رد أصحاب الأرض جاء سريعا وقويا، بإحرازهم ثلاثة أهداف متتالية في الشوط الأول، عبر كل من، المهاجم الروسي دميتري فوروبيوف، والمدافع الأرجنتيني ماتياس بيريز، والمهاجم الأرجنتيني برايان مانسيلا، في الدقائق (7، 25، 36) على الترتيب.

وتعرض فريق زينيت بطرسبورغ حامل اللقب، للهزيمة الثانية على التوالي، بعد خسارته في عقر داره أمام ضيفه لوكوموتيف موسكو (1-2) يوم الأحد الماضي، ليتوقف رصيده عند 17 نقطة، ويتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، حتى الآن بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما رفع نادي أورينبورغ رصيده بعد هذا الفوز إلى 11 نقطة، وتقدم إلى المركز الحادي عشر على سلم الترتيب حتى الآن بانتظار نتائج المواجهات الأخرى أيضا.

المصدر: RT