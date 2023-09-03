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"وزيرة السعادة" التونسية أنس جابر تخرج من عنق الزجاجة (فيديو)

الرياضة

AFP /COREY SIPKIN
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نجت التونسية أنس جابر من الهزيمة في الدور الثالث لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى، البالغ مجموع جوائزها 65 مليون دولار، أمام التشيكية ماري بوزكوفا.

وحسمت اللاعبة التشيكية المصنفة 31، نتيجة المجموعة الأولى لصالحها بسبعة أشواط مقابل خمسة، وفرطت بفرصة الفوز في المباراة في أكثر من مناسبة، عندما كانت متقدمة في الجولة الثانية بخمسة أشواط مقابل أربعة، ومن ثم في الشوط الفاصل، ربما لمعاناتها من آلام في الظهر والقدم.

ونجحت "وزيرة السعادة" التونسية أنس جابر المصنفة خامسة عالميا، في انتزاع المجموعة الثانية بصعوبة، في الشوط الفاضل، ومن ثم الفوز في المجموعة الثالثة الفاصلة، بسهولة بستة أشواط مقابل ثلاثة.

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وضربت  النجمة أنس جابر (29 عاما) موعدا في الدور الرابع للبطولة مع الصينية، تشينوين تشنغ، التي تغلبت بدورها على الإيطالية، لوسيا برونزيتي، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة أيضا، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(4-6) و(6- 4) في اللقاء الذي جمعهما فجر اليوم الأحد.

المصدر: RT 

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