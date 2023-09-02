الروسي روبليف يواصل مشواره في بطولة أمريكا للتنس (فيديو)

تأهل الروسي أندريه روبليف إلى الدور الرابع من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى، البالغ مجموع جوائزها 65 مليون دولار "غراند سلام".

ونجح روبليف المصنف الثامن عالميا، في قلب تأخره بمجموعة إلى فوز على الفرنسي آرثر رينديرنيتش، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (3-6) و(6-3) و(6-1) و(7-5) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم السبت، على ملاعب "فلاشينغ ميدوز" الصلبة، واستغرقت ساعتين و36 دقيقة.

The momentum points toward Andrey Rublev!



He takes the third set and is one away from Round 4 vs Arthur Rinderknech. pic.twitter.com/yDfkfYiN9H — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2023

Andrey Rublev rolls on. 😤 pic.twitter.com/b7j1IVPoFe — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2023

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وضرب أندريه روبليف (25 عاما) موعدا في الدور الرابع للبطولة، مع البريطاني جاك دريبر تالذي تغلب بدوره على صاحب الأرض الأمريكي ميشيل موه، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة ايضا، بواقع: (6-4) و(6-2) و(3-6) و(6- 3) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من مساء يوم السبت.

المصدر: RT