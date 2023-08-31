بعد سنوات من الماضي الجميل.. النجمة "العائدة" فوزنياكي تفوز على النجمة كفيتوفا (فيديو)

صعدت النجمة الدنماركية المخضرمة، كارولين فوزنياكي، إلى الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، والبالغ مجموع جوائزها 65 مليون دولار.

وجاء تأهل فوزنياكي (33 عاما) على النجمة التشيكية المخضرمة بيترا كفيتوفا (33 عاما) والمصنفة 11 عالميا، بصعوبة بمجموعتين متتاليتين، بواقع: (7-5) و(7-6) في المباراة التي جرت بينهما فجر اليوم الخميس، على ملعب "آرثر آش" ذي الأرضية الصلبة.

Next up: Two Grand Slam champions!



Walkouts Presented by @MountSinaiNYCpic.twitter.com/xNPjNWJvfk — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2023

وحققت كارولين فوزنياكي أول انتصار لها على لاعبة من المصنفات الـ20 الأوائل منذ عودتها لمنافسات التنس مرة أخرى.

Caroline Wozniacki comes out impressive!



She takes the first set over Petra Kvitova. pic.twitter.com/GVBwEiE5fX — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2023

Caroline Wozniacki has them on their feet!



She's up a break in the second on Petra Kvitova. pic.twitter.com/c0wkzbDvH7 — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2023

وعادت النجمة الدنماركية، المصنفة الأولى على العالم سابقا، إلى ملاعب الكرة الصفراء، قبل ثلاثة أسابيع للعب التنس بمشاركتها في بطولة مونتريال، وذلك بعد فترة غياب استمرت لثلاثة أعوام ونصف العام. وخلال فترة غيابها أنجبت طفليها أوليفيا وجيمس.

وقالت كارولين فوزنياكي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات: "إنه شعور مذهل أن تفوز على لاعبة وبطلة مذهلة مثل بيترا. الفوز يعني لي الكثير. أعشق ملعب آرثر آش. أعشق كل ما يتعلق بهذه المدينة (نيويورك) واللعب هنا".

وأضافت: "للحقيقة كنت أعلم أثناء دخولي لخوض المباراة أن لدي الفرصة للفوز، وآمنت بنفسي. في الوقت نفسه حققت بيترا نتائج رائعة خلال هذا العالم. إنها المصنفة رقم 11 على العالم، وتحب اللعب على الملاعب الصلبة. كنت أعلم أنها ستكون مباراة صعبة، وانه كان يجب علي أن أقدم أفضل ما عندي".

Thus far it's been a dream comeback for @CaroWozniacki! pic.twitter.com/3j4xdYO1a3 — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2023

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وستواجه كارولين فوزنياكي في الدور الثالث صاحبة الأرض الأمريكية جينيفر برادي، التي تغلبت بدورها على البولندية مايدا لينيتي، المصنفة 24 في البطولة، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-1) و(2-6) و(6-2).

المصدر: RT