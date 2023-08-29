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الروسي روبليف يبدأ بنجاح غمار بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فيديو)

الرياضة

الروسي روبليف يبدأ بنجاح غمار بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فيديو)
Legion-Media /Sipa USA
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استهل الروسي أندريه روبليف مشواره في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى، البالغ مجموع جوائزها 65 مليون دولار، بفوز صعب على الفرنسي آرثر كازو.

واحتاج روبليف المصنف الثامن عالميا، لساعتين و33 دقيقة، للتغلب على منافسه الفرنسي، بثلاث مجموعات متتالية، تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(7-6) و(6-1) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملاعب "فلاشينغ ميدوز" الصلبة.

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وسيكون أندريه روبليف (25 عاما) في الدور الثاني للبطولة، بانتظار الفاز من اللقاء الذي يجمع الياباني تارو دانييل والفرنسي جايل مونفيس، في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

في حين فشل اللاعب الروسي الآخر كارين خاتشانوف في اجتياز حاجز الدور الأول للبطولة، إثر هزيمته المفاجأة أمام منافسه صاحب الأرض الأمريكي ميشيل موه، بثلاث مجموعات من دون رد، بنتيجة: (2-6) و(4-6) و(2-6).

المصدر: RT  

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