الروسي روبليف يبدأ بنجاح غمار بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فيديو)

استهل الروسي أندريه روبليف مشواره في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى، البالغ مجموع جوائزها 65 مليون دولار، بفوز صعب على الفرنسي آرثر كازو.

واحتاج روبليف المصنف الثامن عالميا، لساعتين و33 دقيقة، للتغلب على منافسه الفرنسي، بثلاث مجموعات متتالية، تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(7-6) و(6-1) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملاعب "فلاشينغ ميدوز" الصلبة.

Could you imagine if he'd won the point!



🇫🇷 Arthur Cazaux doing everything he can to stay in the point against Andrey Rublev. pic.twitter.com/OnhGoi3d0a — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2023

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وسيكون أندريه روبليف (25 عاما) في الدور الثاني للبطولة، بانتظار الفاز من اللقاء الذي يجمع الياباني تارو دانييل والفرنسي جايل مونفيس، في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

في حين فشل اللاعب الروسي الآخر كارين خاتشانوف في اجتياز حاجز الدور الأول للبطولة، إثر هزيمته المفاجأة أمام منافسه صاحب الأرض الأمريكي ميشيل موه، بثلاث مجموعات من دون رد، بنتيجة: (2-6) و(4-6) و(2-6).

المصدر: RT