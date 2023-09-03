الروسية ألكساندروفا تودع بطولة أمريكا للتنس (فيديو)

خرجت الروسية يكاترينا ألكساندروفا من الدور الثالث لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام" البالغ مجموع جوائزها 65 مليون دولار.

وجاء خروج ألكساندروفا المصنفة 22 عالميا، على يد النجمة التشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة تاسعة، إثر خسارتها أمامها بمجموعتين من دون رد، بنتيجة: (6-2) و(6-1) في المباراة التي جرت بينهما صباح اليوم الأحد، على ملاعب "فلاشينغ ميدوز" الصلبة، واستغرقت 57 دقيقة فقط.

Marketa Vondrousova takes the first set over Alexandrova 6-2! pic.twitter.com/35B9vfMRTw — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2023

The summer of Marketa continues!



She's into Round 4 of the #USOpen. pic.twitter.com/3lJWXdIixo — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2023

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وضربت (24 عاما) موعدا في الدور الرابع للبطولة، مع صاحبة الأمريكية بيتون ستيرنز التي فازت بدورها على البريطانية كاتي بولتير، بمجموعتين متتاليتين أيضا، بواقع: (6-4) و(6- 3) في اللقاء الذي جمعهما فجر يوم الأحد.

المصدر: RT