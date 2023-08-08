موقع إباحي يعرض رعاية قميص تشيلسي من أجل مبابي

ذكرت صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية أن نادي تشيلسي تلقى مؤخرا عرضا من موقع شركة لإنتاج الأفلام الإباحية ليكون راعي القميص الخاص.

وأكدت الصحيفة أن العرض وصل إلى 45 مليون يورو في الموسم الواحد.

Chelsea offered £40 million shirt sponsorship deal by adult subscription website https://t.co/HGJvbR5Rsh via @NewsNowUK — Lynn Hamer (@evilbluebird) August 7, 2023

إقرأ المزيد

ويعاني تشيلسي من أجل إيجاد عقد رعاية للقميص، حيث تم منعهم من عقد رعاية مع شركة بث أمريكية، تمتلك حقوق نقل الدوري الإنجليزي في الولايات المتحدة، خوفا من وجود تعارض في المصالح، كما فشلت صفقة أخرى تخص شركة مقامرة.

وقال أحد ممثلي الموقع الإباحية بحسب ما نقلت الصحيفة: "نريد أن نضع موقعنا على قميص تشيلسي قبل بداية الموسم، ذلك التعاون سيفيد كلا الفريقين، بالنسبة لهم قد نساعد في ضم كيليان مبابي".

يذكر أن تشيلسي أنهى الموسم الماضي في المركز الـ 12 بالدوري الإنجليزي ولن يشارك في أي بطولة أوروبية في الموسم الجديد، مما يعني أن ذلك الرقم لرعاية القميص يعد عرضا لا يمكن رفضه.

المصدر: goal