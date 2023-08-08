"أفضل من محمد صلاح".. رأي ألماني بعد إهانات تعرض لها الجزائري محرز

حاول البعض التقليل من الجزائري رياض محرز بعد انتقاله من مانشستر سيتي للأهلي السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري إلا أن هناك من لا يزال يفضله على المصري محمد صلاح، نجم ليفربول.

ووقع الجزائري مؤخرا عقدا مع النادي السعودي يمتد لنهاية موسم 2026-2027، رافضا البقاء أسيرا لمقاعد البدلاء في مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد تهميش مدربه بيب غوارديولا له بعض الشيء.

هذه الخطوة عرضت محرز لعديد الانتقادات، خاصة من إعلام بلاده وجماهيره، في ظل دعمهم لاستمرار مسيرته الاحترافية في أوروبا، حتى وصل الأمر ببعضهم لإهانته.

من جانبه، خرج الألماني مسعود أوزيل، نجم أرسنال السابق، ليدعم محرز بطريقة غير مباشرة وغير مقصودة، لكنها تعد إنصافا له بعد كم الإهانات التي تعرض لها مؤخرا، إذ لا يزال يراه أفضل من محمد صلاح، معلنا ذلك خلال حواره مع قنوات "الكاس" القطرية، وفي انتظار إذاعة القناة للحوار كاملا، للاطلاع على أسباب اختياره.

في المقابل، تداولت وسائل الإعلام أنباء عرض سعودي تلقاه صلاح من نادي الاتحاد، وصل لـ180 مليون يورو لموسمين إلا أن وكيله رامي عباس، حسم الجدل ليلة أمس الاثنين، ونفى عزمه اتخاذ خطوة الانتقال لدوري روشن السعودي.

يذكر أن محرز يستهل مشواره مع الأهلي بشكل رسمي في 11 من أغسطس الجاري، بمواجهة الحزم، ضمن الجولة الأولى من دوري روشن لكرة القدم.

المصدر: goal