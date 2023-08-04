بعد أنباء رحيله عن باريس.. إنريكي يكسر حاجز الصمت

كسر لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان الحالي، حاجز الصمت بعد الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة، حول إمكانية رحيله بعد أسابيع من توليه القيادة الفنية لنادي العاصمة الفرنسية.

وأفادت صحيفة "ماركا"، بأن لويس إنريكي عازم على الرحيل، بعد أسابيع معدودة على وصوله لسان جيرمان، بسبب الفوضى التي يعيشها النادي.

ونشر لويس إنريكي رسالة غامضة، على حسابه الشخصي في "إنستغرام"، صورة له مع طاقمه الفني المساعد بقميص باريس سان جيرمان، وعلق: "الجميع من أجل واحد.. والواحد من أجل الجميع".

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وتعيش إدارة باريس سان جيرمان، فترة صعبة في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات المتلاحقة، وعلى رأسها مستقبل كيليان مبابي، الذي أكد عزمه على عدم تمديد عقده ورحيله مجانا في 2024.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم النادي الفرنسي، نفى هذه الأنباء، في تصريحات صحفية، وقال: "شائعات اليوم سخيفة، بقدر ما هي في غير محلها على الإطلاق".

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن نادي العاصمة الفرنسية يرفض تماما هذه الأخبار المضللة، التي وصفها بـ"الهراء"، والتي تتحدث عن مغادرة المدرب إنريكي ولويس كامبوس المدير الرياضي.

المصدر: "وسائل إعلام"