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صفقة عربية تمنح كلوب فرصة لترضية محمد صلاح

الرياضة

صفقة عربية تمنح كلوب فرصة لترضية محمد صلاح
Legion-Media
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بات المجال مواتيا أمام المدرب الألماني يورغن كلوب لتعويض النجم المصري محمد صلاح عن خيبة أمله السابقة، برحيل جوردان هندرسون الذي وقع للاتفاق السعودي.

وأعلن ناديا ليفربول والاتفاق الخميس إتمام صفقة انتقال قائد الأول لاعب الوسط  هندرسون الى صفوف الثاني، واضعا حدا لمسيرة دامت 12 عاما مع الفريق الإنجليزي فاز خلالها بجميع الألقاب الممكنة.

وربما تصبح حادثة سابقة من عام 2020، سببا في منح شارة القيادة في ليفربول إلى محمد صلاح بعد رحيل زميله هندرسون.

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وتعود الحادثة تحديدا إلى مواجهة ليفربول ضد ميتييلاند الدنماركي بدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، واختار مدرب الريدز حينما منح شارة قيادة الفريق إلى ألكساندر أرنولد، على الرغم من أن عمر اللاعب آنذاك لم يكن يزيد عن 21 عاما.

ولم يخف صلاح استيائه من قرار كلوب، مؤكدا شعوره بخيبة أمل شديدة، واعترف الدولي المصري، قائلا: "كنت أتوقع أن أتقلد شارة القيادة"، في إشارة إلى أنه كان يكبر أرنولد بما يصل إلى 7 سنوات.

والآن برحيل هندرسون الذي وقع للاتفاق السعودي، بات المجال مفتوحا لتعويض صلاح عن خيبة أمله السابقة.

وسيتنافس صلاح على شارة قيادة ليفربول مع 4 أسماء مرشحة، وهي أرنولد، وفيرجيل فان ديك، وآليسون بيكر، وآندي روبرتسون.

المصدر: albayan

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